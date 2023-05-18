Ирина Пегова возобновила отношения с Дмитрием Орловым после скандального развода

Дмитрий Орлов и Ирина Пегова были женаты семь лет, но в 2011 году со скандалом развелись. Актеры не особо распространялись, почему именно решили разорвать отношения, но после расставания прекратили какое-либо общение. Экс-супруги признавались, что плохо относятся друг к другу, несмотря на то, что делить им больше нечего. Однако недавно они сделали первые шаги к примирению.

Напомним, что сейчас Дмитрий уже практически не снимается в кино. Он уехал из столицы в Ессентуки и стал жить размеренно, наслаждаясь спокойствием и свежим воздухом. Иногда он публикует фотографии в Сети, на которых показывает, как теперь предпочитает проводить будни. Так, недавно он показал поклонникам, как танцует, и посвятил свое творчество дочери.

Видео Орлова, к удивлению фанатов, оценила лайком его бывшая супруга, с которой они совершенно не общались последние несколько лет. Но отреагировала Ирина не только на ролик, но и на новость, что Дмитрий развелся со своей женой. Она не смогла скрыть удивления и лично написала актеру, чтобы узнать у него подробности.

«Вы, что, реально разводитесь?» — удивилась Пегова. А Орлов ей ответил: «Привет! Проснулась... уже все закончилось». Поклонники считают, что такое участие Ирины в жизни бывшего мужа означает, что у них спустя много лет получилось наладить отношения.

Ранее 44-летняя Ирина Пегова, увлекшаяся танцами, показала, как зажигает в откровенном наряде на публике.