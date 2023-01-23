Седая борода и скрытые под шапкой залысины: внешность Ивана Урганта поразила фанатов в Дубае

Не так давно Иван Ургант вновь стал появляться в публичном пространстве. Благодаря этому поклонники узнали и о новых проектах телеведущего, и о его местонахождении. На днях даже появились слухи, что артист вернется на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». Однако позже стало известно, что декорации, похожие на те, что использовали при съемках передачи, были сделаны для мероприятия актера в Дубае.

Сейчас Ургант по-прежнему находится в ОАЭ. Это доказывают снимки поклонников с кумиром, которые активно публикуются в Сети. Рассматривая новые фотографии телеведущего из крупного торгового центра, пользователи Интернета стали переживать за него, так как Иван заметно постарел всего за несколько месяцев. 44-летний артист сильно поседел – его борода уже на 50 процентов состоит из белых волосков.

Возрастные изменения коснулись и прически Урганта. Теперь телеведущий предпочитает скрывать голову головным убором, чтобы в лишний раз не показывать, насколько сильно поредела его шевелюра за это время.