«Себя перекроила»: неузнаваемая Варнава продолжает экспериментировать со своей внешностью

Ведущая и актриса Екатерина Варнава нашла нужным показать фото в новом образе. Артистка предстала с короткой стрижкой, в шапке и с кольцом в носу. Не все поклонники сразу смогли узнать звезду.

Мнения фанатов по поводу изменившейся внешности актрисы разделились. Некоторые обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа и пластических операциях, выражая свое негодование: «Вроде Катя, а вроде и не она», «Вся переделанная», «Зачем столько фотошопа?», «Эх, Катя, раньше ты была лучше», «Вот вроде и красотка, но не Варнава… На себя совсем не похожа, так себя перекроила».

Однако, также нашлись те, кто посоветовал не обращать внимания на негативные комментарии, поддерживая артистку. Екатерина Варнава, в свою очередь, не впервые сталкивается с обсуждением своей внешности и честно делилась своими комплексами и страхами. Она не боится менять свой облик и подчеркивает свое право на индивидуальность, игнорируя мнение окружающих.