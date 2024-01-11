«Себя перекроила»: неузнаваемая Варнава продолжает экспериментировать со своей внешностью
Актриса Екатерина Варнава нашла нужным показать фото в новом образе.
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Ведущая и актриса Екатерина Варнава нашла нужным показать фото в новом образе. Артистка предстала с короткой стрижкой, в шапке и с кольцом в носу. Не все поклонники сразу смогли узнать звезду.
Мнения фанатов по поводу изменившейся внешности актрисы разделились. Некоторые обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа и пластических операциях, выражая свое негодование: «Вроде Катя, а вроде и не она», «Вся переделанная», «Зачем столько фотошопа?», «Эх, Катя, раньше ты была лучше», «Вот вроде и красотка, но не Варнава… На себя совсем не похожа, так себя перекроила».
Однако, также нашлись те, кто посоветовал не обращать внимания на негативные комментарии, поддерживая артистку. Екатерина Варнава, в свою очередь, не впервые сталкивается с обсуждением своей внешности и честно делилась своими комплексами и страхами. Она не боится менять свой облик и подчеркивает свое право на индивидуальность, игнорируя мнение окружающих.
Варнава признавалась, что столкнулась с неуверенностью в себе из-за пышных форм и лишнего веса в начале карьеры. Она даже стеснялась своего внешнего вида, когда увидела себя в телевизоре впервые. Однако со временем она нашла поддержку в танцах и занятом графике, что помогло ей избавиться от лишних килограммов.
Звезда также рассказывала о своем отношении к критике в адрес ее внешности, подчеркивая, что изменения в ее облике не связаны с попытками соответствовать модным стандартам, а с личным развитием и благополучием. В своем последнем этапе трансформации, она делится своим опытом и поддерживает идею того, что каждая женщина вправе изменяться, когда она готова и хочет этого, независимо от мнения окружающих.
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