«Себя не контролирует»: в шоу-бизнесе обеспокоены приставаниями Ольги Бузовой

Звезды шоу-бизнеса обеспокоены приставаниями к ним Ольги Бузовой. Об этом стало известно из соцсетей.

В последнее время Ольгу Бузову можно часто заметить в компании артистов-мужчин. Она обнимает их и даже иногда целует. В беседе с анонимным Telegram-каналом одна из представительниц российского шоу-бизнеса выразила опасения насчет близости певицы.

«Она в последнее время совсем себя не контролирует. Я не знаю, это отсутствие мужика так на нее влияет, алкоголь, или еще что-то. Постоянно липнет ко всем мужикам, пытается обнять, поцеловать. Не всем это приятно, а бывает даже неловко. Но Олю не хотят обижать, терпят», — заявила знаменитость, пожелавшая остаться инкогнито.

Напомним, в июне в Сети распространилось видео, на котором Ольга Бузова облизывает свой палец, а затем кладет его в рот Филиппу Киркорову.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова пожалела, что не предложила свою кандидатуру на «Интервидение-2025».