«Сдохну только тут»: певец Шура назвал лучший город на планете

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, назвал Москву лучшим городом для жизни.

Исполнитель хита «Твори добро» подчеркнул, что у него была возможность оценить восемь городов мира в связи с лечением рака, но нигде он не чувствовал себя так комфортно, как в российской столице.

«У меня приехали друзья из Лондона и обалдели, увидели роботов, которые возят жратву, они полчаса не врубались: "Это же не прикол?!", я говорю: "Не прикол, едут по работе". Они: "Как?! У нас бомжи их тырят", я говорю: "У нас нет таких бомжей"», - приводит слова артиста Telegram-канал «Звездач».

Шура также признался, что мог в свое время эмигрировать в Швейцарию, но отказался. Кроме того, мэр Нью-Йорка лично вручил артисту грин-карту, которую он вернул через два года.

«Лучше Москвы нет ничего: сдохну только тут!» — заключил Шура.

Ранее артист признался, что не собирается делать ремонт в купленной им квартире, так как планирует избавиться от жилья и приобрести что-то побольше. По словам Шуры, апартаменты площадью 80 квадратных метров для него маловаты: певец хочет увеличить их хотя бы вдвое, так как его собаке негде бегать.