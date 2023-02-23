«Сдохнем, а ты будешь плакать»: Амаяк Акопян обратился к Малахову

Знаменитый иллюзионист и единственный фокусник СССР Амаяк Акопян уже долгое время не появлялся в поле зрения журналистов и телекамер.

Ранее мы писали о том, что у артиста началась тяжелая полоса в жизни.

Фокусник так и не смог смириться с утратой своих родителей и впал в тяжелое депрессивное состояние.

Немного развеяло тревогу поклонников Акопяна его недавнее появление в телешоу Андрея Малахова.

В эфире Амаяк рассказал, что периодически до сих пор получает приглашение на съемки в кинолентах, однако сценарии все, как один, ему не нравятся.

«Что не посмотрю, всё - армянин бывший артист цирка, матершинник», – сетует на предлагаемые роли артист.

Также, по словам фокусника, он очень рад участвовать в телепередаче в качестве гостя.

«Андрей, спасибо, что не забываешь нас, стариков, - благодарит ведущего Акопян, – вот так вот сдохнем, а ты хоть плакать будешь».