«Закончил реконструкцию»: Амаяк Акопян впервые за долгие годы появился на ТВ

Амаяк Акопян - единственный в бывшем СССР фокусник, удостоившийся звания народного артиста страны.

Но c начала нулевых артист не только исчез с радаров, но вообще ушел в тень. Ходили слухи о его алкогольной зависимости, о тяжких семейных утратах.

В начале этого года Амаяк Арутюнович все-таки появился в эфире у Андрея Малахова. И рассказал, что «захлопнулся» сразу после кончины отца в 2005 году. Тогда же безутешный сын пристрастился к коньяку.

Да, источник вдохновения закрылся на реконструкцию. Как будет дальше, трудно сказать. Не так давно ушла из жизни моя мама, это большая потеря.

Лия Ивановна многие годы ассистировала сыну и действительно была его опорой и поддержкой.