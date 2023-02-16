20:48, 16 февраля 2023
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«Закончил реконструкцию»: Амаяк Акопян впервые за долгие годы появился на ТВ
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@gtrftv
Амаяк Акопян - единственный в бывшем СССР фокусник, удостоившийся звания народного артиста страны.
Но c начала нулевых артист не только исчез с радаров, но вообще ушел в тень. Ходили слухи о его алкогольной зависимости, о тяжких семейных утратах.
В начале этого года Амаяк Арутюнович все-таки появился в эфире у Андрея Малахова. И рассказал, что «захлопнулся» сразу после кончины отца в 2005 году. Тогда же безутешный сын пристрастился к коньяку.
- Да, источник вдохновения закрылся на реконструкцию. Как будет дальше, трудно сказать. Не так давно ушла из жизни моя мама, это большая потеря.
Лия Ивановна многие годы ассистировала сыну и действительно была его опорой и поддержкой.
- Вы знаете, я зашторился и ни с кем не общаюсь… Зачем? Есть люди, с которыми не о чем даже позевать, есть люди, с которыми не о чем даже помолчать, - признался главный чародей страны.
Источник:StarHit
Автор:Кирилл ЗенковТеги: