«Не очень хотела»: Алла Пугачева недовольна решением превратить ее особняк в «похоронный замок»

Стала известна реакция певицы Аллы Пугачевой на планы нового владельца ее бывшего замка в деревне Грязь сделать там крематорий. По словам собственника, шоумена Стаса Барецкого, артистка недовольна решением.

«Она не очень хотела, чтобы это превратилось в то, во что превращается, а именно в похоронный замок», - сказал шоумен, добавив, что Примадонну в данном случае «можно понять».

«Но сделка состоялась», - заключил покупатель в разговоре с Lenta.Ru.

После всех договоренностей Барецкий раскрыл детали сделки и ближайшие планы на замок Примадонны. Переговоры продавцов и покупателей проходили в Израиле и Прибалтике. Замок продан за 450 млн рублей - еще 1 миллион ушел на оформление документов.

По замыслу Барецкого, в замке будет «огромный единый похоронный центр и самый большой в мире крематорий». Маленькие помещения в замке планируют продать под склепы.

В особняке хотят делать и продавать позолоченные гробы, а также открыть музей похоронного дела. Недвижимость была куплена под бизнес – жить в замке никто не планирует.

Ранее Барецкий рассказывал, что долго торговался с Пугачевой по поводу цены. Примадонна планировала выручить 700 млн рублей.