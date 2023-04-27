Сделку провернули без лишнего шума: известный шоумен рассекретил таинственную семью, купившую замок Пугачевой

Новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь назвал себя шоумен Стас Барецкий. По другой информации, недвижимость приобрела семья бизнесменов.

Имя предпринимателя и его жены раскрыл шоумен Георгий Иващенко. Он считает, что особняк Пугачевой могли купить Олег Шелягов и его жена Виктория.

Шелягов сделал карьеру в сфере ритуальных услуг. Он был вхож в дом ведущего Андрея Малахова, заметил источник.

«Шелягова любит жить на широкую ногу, супругу Виктории такое приобретение было бы по карману», - сообщил он.

Иващенко известно, что жена предпринимателя «очень любит этнические мероприятия в старорусском стиле», и замок ей бы подошел, так как напоминает «не избу из русской сказки», но дворец.

«В любом случае нужно искать среди людей в возрасте», - подытожил Иващенко в разговоре с Blitz.center.

Ранее Барецкий сообщал, что замок куплен вместе с партнерами по похоронному бизнесу. В особняке планируют создать самый большой в мире крематорий.