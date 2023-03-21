«Сделаю сатанинский алтарь»: телеведущая Алена Водонаева поклоняется темным силам

Известная телеведущая Алена Водонаева рассказала о ремонте в новой квартире, которая находится в Хамовниках. Женщина заявила, что всегда мечтала там жить, а сейчас думает о дизайнерском ремонте с необычными решениями. Об этом пишет mk.ru.

Сейчас в новом жилище завершается отделка. Светская львица рассекретила некоторые детали ремонта. Главной изюминкой в квартире станет «сатанинский алтарь».

«Я себе сделаю сатанинский алтарь в западной части квартиры. Там возведут статую Бафомета, ее уже отлили, и я буду там поклоняться сатане», – разоткровенничалась знаменитость.

Бизнес-леди отметила, что ее словам нужно поверить.

«Увидите на фотографиях и поймете, что я вас не обманула», – сказала Алена.

Также модель подчеркнула, что самостоятельно зарабатывает деньги на ремонт. При этом она не занимается расточительством, а подходит к тратам с умом.

«Я понимаю, что если можно сэкономить, то буду это делать. Если можно приобрести идентичные материалы, но дешевле, я сэкономлю», – призналась девушка.

Водонаева понимает, что не все материалы будут стоить дешево. Но она готова к этому ради своей мечты.

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