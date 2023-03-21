Алкоголь, казино и проигрыш в 1,7 млн долларов: жизнь Лолиты Милявской пошла под откос

Лолита Милявская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. Сегодня артистка дала новое интервью для шоу «Вопрос Ребром» и рассказала шокирующие детали своей жизни.

Так, знаменитость призналась: когда-то она испытывала трудные времена. Она выпивала, посещала казино и играла на деньги. В один момент Лолита потеряла контроль и оставила в заведении внушительную сумму. Речь идет про 1,7 миллионов долларов. Правда, артистка уточнила, что проиграла их не в один день.

«Владелец казино ко мне хорошо относился. Мне повезло. Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я творила чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы, и бухнуть, и там кое-что еще», — высказалась Милявская.

Ранее мы писали о конфликте историка моды Васильева и Лолиты. Мужчина указал певице на лишний вес в грубой форме, и это крайне ей не понравилось. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елена Летучая едва не повторила судьбу утонувшего Свиргунова и чудом не провалилась под лед. Напомним, вчера стало известно о трагической гибели основателя музыкальной группы «Cream Soda». В ночь с 19 на 20 марта мужчина в компании друзей решил перейти Волгу, однако на обратном пути лед не выдержал веса людей. В результате этого 5 человек провалились в воду, в числе утонувших и Дмитрий.