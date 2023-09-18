«Сделаю ему трепанацию»: Лариса Гузеева резко высказалась о своем супруге

Лариса Гузеева высказалась об отношениях с мужем, об этом сообщает портал Дни.ру.

Лариса Гузеева любит делать резкие и порой неожиданные заявления. В новом выпуске шоу «Давай поженимся», которое вернулось на телеэкраны совсем недавно, актриса заговорила об отношениях с мужем.

Лариса заявила, что ее супруг Игорь Бухаров является собственностью актрисы, поэтому она может делать с ним то, что захочет.

«Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа», — заявила в студии Первого канала Гузеева.

Напомним, Лариса Гузеева познакомилась со своим мужем еще когда ей было 17 лет. Они долгое время дружили, а расписались только когда актрисе исполнилось 40 лет. В браке с Игорем Бухаровым у Гузеевой в 2000 году родилась дочь Ольга. Супруг Гузеевой занимается ресторанным бизнесом. Он владеет кафе «Ностальжи», «Шатер» и «Репортер». Мужчина также работает деканом Факультета гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Ранее мы писали о том, что 64-летняя телеведущая Лариса Гузеева вернулась из Германии в Россию. В путешествие она отправилась вместе со своей собакой Жужей.