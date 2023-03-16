Сделавший пластику Филипп Киркоров оголился перед Агатой Муцениеце и сразил ее прессом

В Москве минувшим вечером Агата Муцениеце дебютировала в кабаре-шоу «Абсолютно нага», заменив в нем Екатерину Варнаву. Актриса сильно ждала своего первого выхода на сцену в театре Crave и осталась явно довольна, несмотря на то, что получила неоднозначные отзывы. Поддержать в этот вечер экс-супругу Прилучного решил и Филипп Киркоров. Он занимал место в первых рядах, следя за каждым движением звезды постановки.

Агата не смогла проигнорировать столь почетного гостя в зале и поприветствовала его перед всеми, а также выпила с ним шампанского. Филипп буквально не сводил глаз с актрисы в эффектном наряде, а Муцениеце тем временем расхваливала его новый имидж. Ее поразило, как артист молодо и свежо выглядит, и она заподозрила, что он «ест молодильные яблоки». Вот только магия Киркорова заключается в хорошей работе звездного хирурга, которую он и продемонстрировал артистке вблизи.

Приподняв футболку, певец оголил живот и показал Агате свой сделанный недавно пресс, полностью сразив ее. Муцениеце так и закричала: «Там пресс!» Но удивил Филипп актрису в этот вечер не только своими кубиками, но и шикарным букетом цветов. Его он ей преподнес вместе с объятиями в финале мероприятия.

Отметим, что дебют Муцениеце в кабаре прошел не так удачно, как она планировала. Зрители рассказали, что в зале было слишком мало звездных гостей, а сама главная артистка оказалась не такой раскрепощенной, как того требует постановка. Ее предшественница Екатерина Варнава не стеснялась демонстрировать свои формы, а в конце заканчивала выступление распахиванием пеньюара, когда под ним были лишь одни стринги. Агата же на такой подвиг не решилась, и максимум, что увидели люди – это ее фигуру в белье.

Ранее звездный хирург объяснил, как именно Филипп Киркоров без спорта и диет качает мышцы. Все дело в токе.