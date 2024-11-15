Сделавшая операцию жена Соколовского рассказала, что они отдали дочь Рите Дакоте

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова присматривали за его дочерью от Риты Дакоты, но попрощались с Мией. Недавно сделавшая операцию избранница артиста призналась, что они «проводили» их малышку.

Напомним, что исполнительница и ее бывший муж давно развелись и нашли свое счастье с новыми возлюбленными. Но у них растет общая дочь Мия, которая живет то у мамы, то у отца. Супруга звезды Ангелина тоже очень подружилась с девочкой и грустит, когда расстается с ребенком.

У себя в соцсетях Суркова показала момент прощания с девочкой, добавив смайлики в виде разбитого сердца и слез.

«Проводили нашу малышку», – написала она.

На кадрах Мия улыбалась и выглядела счастливой, как и жена ее папы. СМИ предположили, что бывшие могли поругаться, поэтому Мию вернули. Сама Дакота недавно выходила на связь из путешествия.

Жена певца Суркова делилась в соцсетях, что сделала операцию по увеличению груди. Она объяснила свое решение тем, что ей не хотелось прощаться с красивой грудью после кормления ребенка. Она вдохновилась пышным бюстом и решила, что готова на хирургическое вмешательство.

Ранее мы писали о том, что Рита Дакота показала результат блефаропластики и пожаловалась на свой вид.