Сделавшая интимную пластику Наталья Штурм станцевала на камеру

Российская певица Наталья Штурм провела ряд пластических операций, удалив излишки жира с живота и ягодиц, а также восстановив девственность. На днях знаменитость показала результаты.

В своем блоге Штурм опубликовала видео из ванны. Она одета в сиреневое бикини и исполняет танец, который назвала «танцем девственницы».

Однако работа хирурга не вызвала восторга у поклонников. Подписчики отметила, что новые кубики на животе певицы больше напоминают морщины, а некоторые даже сравнили ее с черепашкой-ниндзя.

Напомним, что операция обошлась Наталье Штурм в полмиллиона рублей, что вдвое меньше за ее известность.

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