Сделавшая 12 ЭКО дочь Турецкого раскрыла стоимость услуг суррогатной матери

Дочь народного артиста России Михаила Турецкого Наталья раскрыла стоимость услуг суррогатной матери. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Сделавшая 12 ЭКО наследница Турецкого рассказала, что раздумывает над этим и рассчитывает самостоятельно забеременеть и выносить ребенка.

«Дороговато выходит суррогатная мама. 10 миллионов. Я в раздумьях», — призналась девушка.

Напомним, у Натальи Турецкой есть двое детей, которых она родила в браке с предпринимателем Дмитрием Гилевичем. Турецкая неоднократно признавалась, что мечтает о третьем ребенке и не намерена опускать руки.

В начале 2022 года блогерша попала в скандал. Она забеременела благодаря ЭКО, а спустя несколько месяцев врачи сообщили о развитии у плода синдрома Дауна. Девушка в своем микроблоге честно обо всем рассказала и отметила, что не готова растить особенного ребенка, вследствие чего согласилась на аборт. После подобного высказывания на Турецкую обрушилась травля, к которой она не была готова.

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