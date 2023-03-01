«Сделанный собственным ртом»: отмечающая день рождения Самбурская рассказала о лучшем подарке

1 марта звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская отмечает свой день рождения. Сегодня актрисе исполняется 36 лет, и в честь этого события она решила рассказать о лучшем подарке, который был ей сделан в праздник. Причем преподнесла она его себе сама.

Настасья уже много лет является не только артисткой театра, кино и сериалов, но и певицей. В 2012 году она выпустила свою первую песню «Ты попал», а через четыре года у нее вышел клип к треку «Плохие мальчики», записанный при поддержке Виктора Дробыша. После она записала еще несколько композиций, но спустя время вокалистка решила расторгнуть контракт с продюсером из-за невыполнения его обязанностей. Разбирательство продолжалось два года, однако все суды Самбурская проиграла.

К музыке после этого артистка решила вернуться для участия в проекте Первого канала «Три аккорда». Там она довольно успешно выступает из выпуска в выпуск и получает даже вполне неплохие оценки от экспертного жюри. И хоть сама Настасья не довольна собой на шоу, говоря, что много фальшивила в номерах, Любовь Успенская предложила ей «купить у нее титул королевы шансона». И это наивысшая похвала от знаменитой певицы.

В свой день рождения Самбурская решила сделать себе подарок и выпустила новую песню под названием «Я сильная». Она призналась, что трек находился в разработке довольно долгое время, и ей приходилось его постоянно перезаписывать, но сейчас он оказался полностью готов.

«Как известно, лучший подарок — это подарок, сделанный собственным ртом. Я про песню, а не про то, о чем вы подумали. Композиция невероятно выстраданная, я внезапно получила ее в подарок еще три года назад и моментально в нее влюбилась», - поделилась актриса на своей странице в социальных сетях.

Поклонники Самбурской тепло встретили новый продукт ее творчества. Они подчеркнули, что песня полностью характеризует Настасью и является действительно хорошим подарком самой себе.

Ранее Настасья Самбурская продемонстрировала фигуру после долгих и упорных тренировок. Фанаты остались под большим впечатлением от тела звезды.