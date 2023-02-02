Была спортсменкой, а стала «глистой»: фигуру Настасьи Самбурской не узнать теперь

Настасья Самбурская всегда славилась своими спортивными формами. Девушка тщательно заботится о своей фигуре и не пропускает ни одной тренировке. Однако сегодня актриса вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на изменения в теле.

Звезда «Универа» с досадой сообщила, что она стала «глистой». Кроме того, Самбурская случайно обмолвилась о проблемах со здоровьем, которые привели к резкому сбросу веса.

«Раньше, когда я была здоровая, я так делала, и это было прикольно. А сейчас я как глиста, которая стоит и напрягает у себя что-то», — высказалась знаменитость.

К слову, поклонники девушки поспешили ей возразить и заявили, что она по-прежнему прекрасно выглядит.