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15:13, 02 февраля 2023
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Была спортсменкой, а стала «глистой»: фигуру Настасьи Самбурской не узнать теперь

Похудевшая Настасья Самбурская без прикрас показала свою фигуру после тренировки .

Была спортсменкой, а стала «глистой»: фигуру Настасьи Самбурской не узнать теперь

Фото: Из профиля Instagram* Самбурской (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Настасья Самбурская всегда славилась своими спортивными формами. Девушка тщательно заботится о своей фигуре и не пропускает ни одной тренировке. Однако сегодня актриса вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на изменения в теле.

Звезда «Универа» с досадой сообщила, что она стала «глистой». Кроме того, Самбурская случайно обмолвилась о проблемах со здоровьем, которые привели к резкому сбросу веса.

«Раньше, когда я была здоровая, я так делала, и это было прикольно. А сейчас я как глиста, которая стоит и напрягает у себя что-то», — высказалась знаменитость.

К слову, поклонники девушки поспешили ей возразить и заявили, что она по-прежнему прекрасно выглядит.

Была спортсменкой, а стала «глистой»: фигуру Настасьи Самбурской не узнать теперь

Фото: Из профиля Instagram* Самбурской (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее мы писали о том, что экс-возлюбленный Самбурской станет отцом. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Самбурской (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:Газета.Ru
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