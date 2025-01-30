«Сделали укол неправильно»: бывшая жена Кержакова пять недель ходила в гипсе

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о двух полученных травмах на шоу «Выживалити». В ходе испытания она разорвала сухожилие и после этого пять недель ходила в гипсе.

Проект снимали несколько месяцев назад – к 30 января самочувствие Тюльпановой улучшилось. Первую травму Милана получила в начале проекта, вторую – к концу.

«Тогда мне сделали укол в ягодицу, но поставили его неправильно, поскольку лекарство попало в жировую прослойку, то есть не туда, куда нужно было. Это могло вызвать воспаление и сепсис, поэтому мне прописали антибиотики», - рассказала она.

Почти все шоу Тюльпанова была на лечении. Покидать проект при первой же травме она не собиралась, так как приехала за победой.

Вторая травма стала следствием одного неловкого движения. У Тюльпановой случился разрыв сухожилия на руке, потребовалась операция.

«Я пять недель ходила в гипсе, потом еще долго разрабатывала палец», - поделилась она с сайтом Kp.ru.

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