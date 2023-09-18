«Сделали такую подлость»: незадолго до смерти Валентина Талызина вспомнила о предательстве внучки

Народная артистка Валентина Талызина за две недели до смерти вспоминала о предательстве внучки. Звезда «Иронии судьбы» не смогла простить, что родственница не пригласила ее на свадьбу в 2024 году.

В эфире программы «Малахов» на «России 1» вышло интервью актрисы, которое она дала незадолго до смерти. В ходе беседы Валентина Талызина вспомнила о свадьбе внучки, которую от нее скрывали. Актрисе сообщили, что молодые уехали в Иркутск к родственникам жениха, так как боялись чересчур яркого и взрывного характера Талызиной. Позже выяснилось, что в это время в Москве состоялось торжество.

«Дочка сказала, что когда приедут иркутские родственники, тогда они замолчат, а я возьму все внимание на себя… Ну, они б мне сказали: „Валя, заткнись!“ — я бы заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!» — поделилась она.

Несмотря на обиду, Талызина все равно решила завещать свою квартиру в центре Москвы любимой внучке, 25-летней актрисе Анастасии Талызиной.

Напомним, Валентина Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет. Состояние звезды «Иронии судьбы» резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Прощание с ней состоялось 24 июня в Государственном академическом театре имени Моссовета. С этим местом неразрывно связана судьба актрисы, которая служила там с 1968 года, сыграв более 40 центральных и главных ролей.

Ранее родственники Валентины Талызиной попросили всех присутствующих покинуть Театр имени Моссовета на прощании с актрисой. Дочь и внучка звезды хотели без посторонних подойти к гробу.