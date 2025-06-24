Хотели подойти к гробу: семья Валентины Талызиной попросила всех покинуть театр на прощании с актрисой

Родственники Валентины Талызиной попросили всех присутствующих покинуть Театр имени Моссовета на прощании с актрисой. Дочь и внучка звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» хотели без посторонних подойти к гробу. Об этом пишет StarHit.

24 июня в Москве простились с Валентиной Талызиной, скончавшейся после продолжительной болезни. Церемония началась в 11:00 по московскому времени, а через два часа близкие артистки попросили всех уйти со сцены. Как оказалось, дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина пожелали без посторонних глаз проститься с родным человеком. Примечательно, что семья актрисы отказалась выступить с речью и все время держались вместе, держась за руки и никого к себе не подпуская.

После отпевания в Храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, на котором присутствовали только родственники знаменитости, все направились к месту захоронения. 56-летняя дочь Валентины Талызиной в темных очках шла медленно, пошатываясь, ее вели под руки. Было заметно, что каждый шаг давался ей с трудом. Внучка же артистки также была вся в слезах и не отходила от мужа.

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. Состояние звезды «Иронии судьбы» резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, народная артистка РСФСР не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену. Для прощания с актрисой выбрали Театр имени Моссовета, в котором та служила с 1968 года, сыграв более 40 центральных и главных ролей.

Ранее Валентина Талызина рассказала, как отпраздновала день рождения в больнице: «Я в восторге».