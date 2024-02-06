Елена Летучая потратила несколько миллионов рублей на отпуск на Мальдивах
© Starface.ru
Елена Летучая потратила несколько миллионов рублей на отпуск на Мальдивах, об этом стало известно «Страстям».
Елена Летучая похвасталась отпуском на Мальдивах — телеведущая взяла на отдых маму. Не успела Летучая вернуться в конце января из тропиков, как на днях снова улетела отдыхать — на этот раз в Сочи на Розу Хутор.
Как стало известно «Страстям», Летучая останавливалась на Мальдивах в трех отелях. Первым стал Soneva Jani. Телеведущая выбрала для проживания роскошную виллу на воде площадью 411 кв.м. В числе удобств — личный бассейн, патио, терраса и даже персональная горка для спуска в воду. На этой вилле Летучая задержалась на несколько дней — стоимость проживания составила порядка 500 тысяч рублей.
После этого телеведущая отправилась в соседний отель — Soneva Fushi, где провела еще три дня вместе с матерью. Для проживания Летучая выбрала семейный люкс с бассейном, стоимостью 280 тысяч рублей за ночь.
Третьей точкой ведущей стал новый отель Alila Kothaifaru Maldives. За четыре ночи, проведенные на вилле, она заплатила еще порядка 600 тысяч рублей. Таким образом, приблизительная стоимость отдыха Летучей на Мальдивах составила почти два миллиона рублей.
Ранее мы писали о том, что Наталья Подольская заплатила за отдых на Мальдивах около миллиона рублей.