Елена Летучая потратила несколько миллионов рублей на отпуск на Мальдивах, об этом стало известно «Страстям».

Елена Летучая похвасталась отпуском на Мальдивах — телеведущая взяла на отдых маму. Не успела Летучая вернуться в конце января из тропиков, как на днях снова улетела отдыхать — на этот раз в Сочи на Розу Хутор.

Как стало известно «Страстям», Летучая останавливалась на Мальдивах в трех отелях. Первым стал Soneva Jani. Телеведущая выбрала для проживания роскошную виллу на воде площадью 411 кв.м. В числе удобств — личный бассейн, патио, терраса и даже персональная горка для спуска в воду. На этой вилле Летучая задержалась на несколько дней — стоимость проживания составила порядка 500 тысяч рублей.