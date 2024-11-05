НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 ноября 2024, 20:02
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Сделали селфи в торговом центре: 13-летняя дочь Ани Лорак проводит время с отцом в Дубае

Бывший муж певицы Ани Лорак воссоединился с 13-летней дочерью в Дубае.
Сделали селфи в торговом центре: 13-летняя дочь Ани Лорак проводит время с отцом в Дубае

© Starface.ru

13-летняя дочь певицы Ани Лорак София воссоединилась с отцом Муратом Налчаджиоглу в Дубае. Они сделали селфи в торговом центре.

Соответствующие публикации появились в их соцсетях.

София – единственная дочь Лорак. Родители девочки развелись в 2019 году. Певица не препятствовала общению дочери с отцом.

Сейчас подросток находится с ним в Дубае. Отец и дочь сделали селфи в лифте и на эскалаторе в ТЦ.

На кадрах девочка одета в черную футболку и толстовку. Ее глаза подчеркнуты стрелками. Интернет-пользователи отмечают, что девочка выглядит старше своих лет.

В октябре София была на дне рождения матери и вместе с ней задувала свечи на торте. В тот день избранник певицы Исаак Виджраку сделал Лорак предложение руки и сердца.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ани Лорак
певица
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бывший муж