Сделали селфи в торговом центре: 13-летняя дочь Ани Лорак проводит время с отцом в Дубае

13-летняя дочь певицы Ани Лорак София воссоединилась с отцом Муратом Налчаджиоглу в Дубае. Они сделали селфи в торговом центре.

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София – единственная дочь Лорак. Родители девочки развелись в 2019 году. Певица не препятствовала общению дочери с отцом.

Сейчас подросток находится с ним в Дубае. Отец и дочь сделали селфи в лифте и на эскалаторе в ТЦ.

На кадрах девочка одета в черную футболку и толстовку. Ее глаза подчеркнуты стрелками. Интернет-пользователи отмечают, что девочка выглядит старше своих лет.

В октябре София была на дне рождения матери и вместе с ней задувала свечи на торте. В тот день избранник певицы Исаак Виджраку сделал Лорак предложение руки и сердца.