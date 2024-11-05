Опубликовано 05 ноября 2024, 20:021 мин.
Сделали селфи в торговом центре: 13-летняя дочь Ани Лорак проводит время с отцом в Дубае
Бывший муж певицы Ани Лорак воссоединился с 13-летней дочерью в Дубае.
© Starface.ru
13-летняя дочь певицы Ани Лорак София воссоединилась с отцом Муратом Налчаджиоглу в Дубае. Они сделали селфи в торговом центре.
Соответствующие публикации появились в их соцсетях.
София – единственная дочь Лорак. Родители девочки развелись в 2019 году. Певица не препятствовала общению дочери с отцом.
Сейчас подросток находится с ним в Дубае. Отец и дочь сделали селфи в лифте и на эскалаторе в ТЦ.
На кадрах девочка одета в черную футболку и толстовку. Ее глаза подчеркнуты стрелками. Интернет-пользователи отмечают, что девочка выглядит старше своих лет.
В октябре София была на дне рождения матери и вместе с ней задувала свечи на торте. В тот день избранник певицы Исаак Виджраку сделал Лорак предложение руки и сердца.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева