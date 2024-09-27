Исаак Виджраку сделал предложение певице Ани Лорак в день ее рождения

Возлюбленный певицы Ани Лорак Исаак Виджраку сделал ей предложение в день рождения. Мужчина встал на колено и протянул кольцо.

Соответствующее видео Виджраку опубликовал в личном блоге.

27 сентября Лорак исполнилось 46 лет. Главный подарок преподнес возлюбленный. Он встал на колено и протянул коробочку с кольцом, попросив стать его женой.

Лорак надела украшение, обняла и поцеловала избранника. 46-летняя певица ответила согласием. Известно, что пара встречается два года.

Поклонники принялись поздравлять возлюбленных. «Ждем свадьбу», «Идеальный подарок на день рождения», - писали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что Лорак опубликовала архивные фото в день рождения.