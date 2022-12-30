«Сделали ошибку»: актер Дмитрий Певцов высказался о браке с Ольгой Дроздовой

Актер Дмитрий Певцов 30 декабря поздравил своих подписчиков со столетием создания СССР и сделал заявление о неудачной свадьбе с Ольгой Дроздовой.

Помните ту легендарную фразу из сериала «Бандитский Петербург», в котором главную роль сыграл Дмитрий Певцов? «Все бабы – дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом», – сказал Антибиотик адвокату, Сергею Челищеву.

Так вот в жизни актеру, кажется, очень повезло со своей женой.

«А для меня это день тоже важный - 28 лет назад, 30 декабря 1994 г. в Мещанском ЗАГС Москвы был зарегистрирован наш с Ольгой брачный союз. Регистрация была ранняя, часов в десять (потом мы разбегались — Ольга на съемку, я — на репетицию), и сонные работники ЗАГСа в моем паспорте сделали ошибку: «Зарегистрирован брак с ДРОЗДОВЫМ О. Б.». Хорошо, наши свидетели заметили, и запись в паспорте переправили…Но мы отмечаем всегда только день нашего знакомства - 7 мая 1991 г. Так что, скоро нашей дружбе «стукнет» 32 года», — отметил Певцов в личном микроблоге.

Напомним, что ранее в Сети ходили слухи, что в браке знаменитости с Ольгой Дроздовой постоянно возникают ссоры. Некоторые даже говорили про развод пары.

Ранее мы писали о том, как актер Игорь Петренко наконец-то отдал многомиллионный долг бывшей жене Екатерине Климовой.