«Выходные точно проведу в больнице»: бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому сделали операцию

Врачи оказали необходимую помощь бывшему игроку соборной России по футболу Александру Мостовому. Его экстренно доставили в одну из московских больниц с жалобами на самочувствие, передает «ВсеПроСпорт».

Журналисты смогли получить комментарий Мостового после того, как он оказался в медучреждении. Оказывается, у спортсмена двинулся камень в почках. Из-за этого бывшему игроку сборной по футболу пришлось делать операцию по его извлечению.

«Двинулся камень в почках. Поэтому экстренно был доставлен, сделали операцию по удалению. Выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — рассказал Мостовой.

Ранее московские врачи провели операцию известному шоумену Отару Кушанашвили. Звездному пациенту удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника.