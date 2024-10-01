Операция длилась 10 часов: Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника

Шоумену Отару Кушанашвили сделали операцию и удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. До этого журналисту провели четыре курса химиотерапии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, операция началась в семь утра, а закончилась лишь недавно.

Кушанашвили оперировали в Центре Блохина. По данным Telegram-канала SHOT, операция прошла успешно. Об этом источнику сообщил близкий друг шоумена.

Операция шла около 10 часов. Впереди у Кушанашвили долгая реабилитация.

Ранее сообщалось, что перед операцией ведущего отпустили домой. Он пробыл с родными один день.

До этого Кушанашвили жаловался на галлюцинации из-за лекарств. Несмотря ни на что, журналист сохранял позитивный настрой.