Опубликовано 01 октября 2024, 18:551 мин.
Операция длилась 10 часов: Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника
Отару Кушанашвили десять часов удаляли опухоль из печени и кишечника.
© Starface.ru
Шоумену Отару Кушанашвили сделали операцию и удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. До этого журналисту провели четыре курса химиотерапии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, операция началась в семь утра, а закончилась лишь недавно.
Кушанашвили оперировали в Центре Блохина. По данным Telegram-канала SHOT, операция прошла успешно. Об этом источнику сообщил близкий друг шоумена.
Операция шла около 10 часов. Впереди у Кушанашвили долгая реабилитация.
Ранее сообщалось, что перед операцией ведущего отпустили домой. Он пробыл с родными один день.
До этого Кушанашвили жаловался на галлюцинации из-за лекарств. Несмотря ни на что, журналист сохранял позитивный настрой.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева