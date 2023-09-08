18:33, 08 сентября 2023
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«Сделали капельницу»: всплыли подробности состояния отца Леонида Агутина
Отец Леонида Агутина рассказал, что ему сделали только одну капельницу .
© Starface.ru
Отец певца Леонида Агутина Николай отреагировал на новость о своей госпитализации. Он сообщил, что ездил на маленькую профилактику – врачи поставили только одну капельницу.
Подробности приводит «Звезда» в своем Telegram-канале.
Николай Агутин, реагируя на информацию о госпитализации, произнес: «Разнеслось». Он признался, что все в порядке. Сейчас музыкант дома.
В больницу он все-таки ездил. «Это я на один день поехал, капельницу одну сделал и все», - привел отец Агутина некоторые подробности.
Ранее сообщалось, что артист неудачно подвернул ногу в бассейне, она начала болеть. Агутин обратился ко врачам – ему диагностировали эмболию и тромбоз вен.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Zvezdanews
Автор:Лилия КараеваТеги: