«Сделали капельницу»: всплыли подробности состояния отца Леонида Агутина

Отец певца Леонида Агутина Николай отреагировал на новость о своей госпитализации. Он сообщил, что ездил на маленькую профилактику – врачи поставили только одну капельницу.

Подробности приводит «Звезда» в своем Telegram-канале.

Николай Агутин, реагируя на информацию о госпитализации, произнес: «Разнеслось». Он признался, что все в порядке. Сейчас музыкант дома.

В больницу он все-таки ездил. «Это я на один день поехал, капельницу одну сделал и все», - привел отец Агутина некоторые подробности.

Ранее сообщалось, что артист неудачно подвернул ногу в бассейне, она начала болеть. Агутин обратился ко врачам – ему диагностировали эмболию и тромбоз вен.