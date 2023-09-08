Baza: отца Леонида Агутина госпитализировали с эмболией и тромбозом вены

Отец певца Леонида Агутина попал в больницу. По данным Телеграм-канала Baza у пенсионера выявили эмболию и тромбоз вены.

Госпитализация потребовалась Агутину-старшему 6 сентября, так как его состояние стало ухудшаться. За несколько дней до этого он оступился на ступеньке бассейна и подвернул стопу. К медикам обращаться Николай не стал, так как нога его после этого особо не беспокоила. Однако немного позже все резко изменилось.

Родитель популярного артиста стал ощущать сильную боль и тогда решил все-таки воспользоваться помощью специалистов. На обследовании пожилому мужчине поставили диагноз. Сейчас его состояние не уточняется.

Напомним, что летом этого года Николай Агутин уже попадал в больницу с жалобами на утомляемость, боль в ногах и беспокойный сон. Тогда его поместили в кардиологическое отделение со стенокардией напряжения.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации известной телеведущей Азы Лихитченко. Ее сразу поместили в реанимацию. Как выяснили СМИ, ее разбил инфаркт.