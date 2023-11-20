«Сделали и теперь инвалиды»: Юлиан, Маша Малиновская и Надежда Ангарская высказались о резекции желудка

Актриса Надежда Ангарская не пошла на операцию по уменьшению желудка. Она отметила, что знает людей, которым резекция не помогла похудеть.

На эту тему она высказалась в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Ангарская призналась, что не хотела поступить нечестно с людьми, которых вдохновила на здоровый образ жизни. Кроме того, звезда Comedy Woman призналась в желании родить еще одного ребенка. Она не знает, как операция может повлиять на здоровье.

Ангарская может похудеть самостоятельно, но признается: «нужно определенное количество времени». Перед поездкой на «Последний герой» она была в детокс-клинике.

«Оказалось, что это мое. Я легко переношу голод, меня не трясет», - сказала Ангарская.

Ее мнение о резекции поддержали телеведущая Маша Малиновская и певец Юлиан. Малиновская вспомнила разговор с хирургом, который проводит такие операции.

«Он как раз сказал, что это добровольная инвалидность», - поделилась знаменитость.

Юлиан добавил: «У меня очень многие знакомые сделали это и теперь инвалиды».

Ранее певица из группы «Мираж» Маргарита Суханкина сделала резекцию и похудела на 30 кг. Поклонники отметили, что после операции она выглядит старше своих лет, а взгляд стал злым.