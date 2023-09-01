Радикальные методы борьбы с полнотой обернулись боком: звезда группы «Мираж» похудела на 30 килограммов

Певица Маргарита Суханкина из звездного дуэта «Мираж» претерпела серьезные внешние изменения. Артистка решилась на операцию по уменьшению желудка и таким образом похудела на 30 килограммов, пишет BLITZ+.

У Музыкального коллектива «Мираж» были миллионы фанатов по всему Советскому Союзу. Каждая дискотека становилась очередным утюгом, из которого звучали хиты в исполнении Маргариты Суханкиной и Наталии Гулькиной. Голоса звезд отечественной эстрады считались золотыми.

Певицы заметно отличались внешне. Суханкина выглядела значительно полнее своей коллеги. А с возрастом фигура исполнительницы претерпела еще большие изменения. Маргариты изрядно поправилась, однако мириться с таким положением дел не захотела. В итоге она решила бороться с лишним весом радикальным способом. Знаменитость согласилась на операцию по уменьшению желудка.

Спустя некоторое время после хирургического вмешательства звезда похудела. Ей удалось сбросить 30 килограммов. Изменения, которые отразились на внешнем виде звезды, не остались без внимания со стороны фантов. Поклонники Суханкиной считают, что певица стала выглядеть иначе, чем раньше. Речь в данном случае не про фигуру исполнительницы. Изменения, по мнению интернет-пользователей, коснулись взгляда. Он стал более злым. Кроме того, некоторые фанаты считают, что знаменитость после операции и похудения стала выглядеть старше своих лет.

Ранее певица Азиза впервые показала себя поклонникам после ухода со сцены. Звезда крайне изменилась: она избавилась от лишнего веса и поменяла имидж.