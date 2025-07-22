«Очень тяжело, чуть с ума не сошла»: попавшая в больницу сестра Жанны Фриске вышла на связь из «изоляции»

Пропавшая из соцсетей сестра Жанны Фриске вышла на связь после нескольких дней «в изоляции». В личном блоге Наталья Фриске призналась, что ей тяжело далось лечение в больнице — она «чуть не сошла с ума».

Бывшая солистка группы «Блестящие» недавно снова оказалась в больнице из-за возникших осложнений после гнойной ангины. Наталья Фриске регулярно выходила на связь с подписчиками и делилась новостями о своем состоянии, но в последние несколько дней внезапно пропала. Теперь сестра Жанны Фриске снова появилась в соцсетях и рассказала о времени, проведенном «в изоляции». По ее словам, восстановление после болезни далось ей тяжело.

«Милые, простите, что пропала. Очень тяжело далось мне это лечение. 4 дня в изоляции, чуть с ума не сошла… Главное, сейчас все хорошо, меня вылечили, и теперь нужно поднимать иммунитет, чтобы вновь не попасть в инфекцию… Берегите себя, пожалуйста», — высказалась Наталья Фриске.

Напомним, в начале июля артистка уже попадала в больницу из-за воспаления шейных лимфоузлов. Наталья Фриске рассказала, что такие осложнения возникли после перенесенной ранее гнойной ангины. Она жаловалась на высокую температуру и сильный отек, а недавно перенесла экстренную операцию. Позднее сестра Жанны Фриске записала видеообращение из больничной палаты с забинтованной шеей и сообщила, что ей пришлось вернуться в клинику из-за ухудшения самочувствия — у нее резко поднялась температура.

Ранее Наталья Фриске рассказала о своем самочувствии после операции.