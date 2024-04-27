«Сделали ЭКГ»: маленького сына Тарасова и Костенко готовят к операции

Сына футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко Алексея готовят к операции после анализов и ЭКГ. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

В последнее время жена знаменитости часто жаловалась на проблемы со здоровьем и выходила на связь в подавленном состоянии. А теперь выяснилось, что двухлетнему сыну пары Алексею необходима операция. При этом Тарасов не стал сообщать точный диагноз.

«Сдали анализы, сделали ЭКГ. Через неделю нас ждет мини-операция», — написал спортсмен.

Напомним, что всего несколько месяцев назад супруга Тарасова родила второго сына, которому дали имя в честь отца девушки Ярослава. Анастасия делилась в соцсетях, что данный период проходит у нее не так радужно, потому что она испытывает проблемы с грудным вскармливанием. Девушка волнуется, что малыш слишком мало прибавляет в весе.

«Иногда мне кажется, что я в безысходном положении и у меня опускаются руки. Мне казалось, что все отлично и малыш прибавляет, но вес встал», – рассказывала многодетная мать.

При этом Костенко отметила, что в ее жизни сейчас много «стресса и переживаний». А из-за возникших проблем она ощущает себя «ужасной мамой».

«Была ночь, когда мелкий отказался брать грудь, и тогда я чуть не сошла с ума», – заявила жена футболиста.

Поклонники поддерживают звездную маму, но часто критикуют. Особенно после того, как в прошлом году она сделала пластическую операцию на груди. Прошло не так много времени, как девушка забеременела. Многие считают, что проблемы с кормлением могли возникнуть именно из-за хирургического вмешательства.

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