«Для храбрости и настроения»: Бузова назвала причины алкоголизма Волочковой

Про пристрастие к алкоголю Анастасии Волочковой неоднократно писали в СМИ. Недавно на эту тему решила высказаться телеведущая Ольга Бузова, пошутив над зависимостью балерины.

В эфире программы «Это нормально?» на ТНТ гости обсуждали, можно ли пить алкоголь для храбрости. Многие участники считают, что спиртное — это путь в никуда. Зашла речь и об Анастасии Волочковой.

«У нас на днях была Анастасия Волочкова, она и для храбрости, и для настроения может», — заявила Бузова.

Волочкова действительно была гостем программы. Она рассказывала про свои отношениями и раскрыла секреты, которые помогут завоевать мужчин. После она попробовала покрутиться на пилоне.

Балерина заявила, что порой позволяет себе выпить. Она любит употреблять спиртное после тяжелого рабочего дня.

Отметим, что Ольгу Бузову тоже порой обвиняют в алкоголизме. Звезда часто появляется подшофе на публичных мероприятиях. Также о том, что она злоупотребляет спиртным говорил Дмитрий Губерниев.

Ранее известная балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о своей алкогольной зависимости. Соответствующее признание звезды прозвучало в интервью Алене Жигаловой.