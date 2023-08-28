Сделала снимок в нижнем белье: переболевшая ротавирусом Асмус заметно похудела

Актрисе Кристине Асмус в минувшую пятницу потребовалась экстренная помощь врачей — звезда сериалов «Интерны», «Сансара», «РАЙцентр» заразилась ротавирусом. За время лечения внешний вид пациентки претерпел изменения. Знаменитость призналась, что ей удалось похудеть в больнице, передает Vokrug.tv.

Асмус почувствовала себя плохо на съемках комедийной драмы «Обе две» в Ивановской области. Бурная реакция организма испугала актрису, и она обратилась за помощью к специалистам. Несколько дней звезда российских сериалов пролежала в клинике. За это время пациентке удалось не только поправить самочувствие, но и преобразиться.

Актриса показала внешние изменения, произошедшие с ней, подписчикам. Она выложила фото в нижнем белье и написала, что похудела везде. Затем Асмус опубликовала снимок с девятилетней дочерью от резидента Comedy Club Гарика Харламова — на нем мать и ребенок продемонстрировали подписчикам навыки шпагата. Девочка, как и ее звездная мама раньше, занимается гимнастикой.

Асмус часто делиться успехами дочери на страницах в социальных сетях. Например, в декабре прошлого года знаменитость показала, как девочка пародирует ее игру в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Навыки дочери настолько поразили маму, что она уже определила ее в актрисы.

Ранее разведенная Асмус удивила подписчиков и опубликовала в своем блоге фотографию с кольцом на безымянном пальце. При этом актриса написала, что получает предложения руки и сердца практически каждый день, однако это происходит в рамках съемок.