Сделал скидку: уехавший из РФ Михаил Шац* продал квартиру в Петербугре за 33 млн рублей
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Шоумен Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) продал свою трехкомнатную квартиру в Санкт-Питере, даже не сняв со стены семейный фотоархив.
Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Шац рассчитывал получить за квартиру площадью 82 квадрата на улице Моховой недалеко от Марсова поля за 40 миллионов рублей, однако желающих приобрести «родовое гнездо» иноагента так и не нашлось, поэтому юморист снизил цену до 33 миллионов рублей.
Отмечается, что от недвижимости в России Шац* начал избавляться в прошлом году.
В 2015 году он получил израильское гражданство и после начала СВО эмигрировал.
Ранее Михаил Шац* признался, что начал налаживать личную жизнь после развода. Сейчас он активно пользуется приложением для знакомств, чтобы встретить новую любовь.
*Признан иностранным агентом на территории России