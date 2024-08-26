«Было одно свидание»: разведенный Михаил Шац* раскрыл подробности личной жизни

Телеведущий Михаил Шац*(признан иноагентом на территории РФ) признался, что начал налаживать личную жизнь после развода. Сейчас он активно пользуется приложением для знакомств, чтобы встретить новую любовь.

Много лет артист был женат на Татьяне Лазаревой**(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), однако сохранить брак у них не получилось. Более пяти лет назад они расстались, а в этом году официально оформили развод. Сейчас бывшие супруги не общаются и негативно высказываются друг о друге.

О разрыве с Татьяной** телеведущий не жалеет. Он признался, что у него появилась свобода, который он теперь пользуется. После бракоразводного процесса он даже успел сходить на одно свидание. С девушкой он познакомился в популярном приложении для знакомств.

«Конечно, я очень хочу найти эту любовь. И более того, я скажу, я найду ее. Я могу сказать, у меня было одно свидание», - цитирует слова Михаила* StarHit.

Кроме того, Шац* входит в Израиле в комьюнити, в котором обсуждают личные темы.

Ранее Татьяна Лазарева** пожаловалась на бывшего мужа. Она заявила, что он предал ее и бросил.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

**(Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)