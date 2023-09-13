Грудь висит, а талии нет: Собчак опозорила Бородину, показав ее фото с модного показа

В комментариях пользователи сразу же стали подшучивать над Бородиной, которая сейчас пользуется услугами стилиста и старается выглядеть идеально. Кроме подбора люксовой одежды, она также следит за своей фигурой. Однако в прошлом, судя по снимку, у нее были лишние килограммы, и из-за этого немного висела грудь.

Отметим, что телеведущие довольно часто развязывают конфликты. Ходили разговоры, что даже во времена «Дома-2» им было крайне непросто работать друг с другом. Но больше чем с Бородиной Собчак ругается в Сети только с Викторией Боней. Над ней журналистка довольно часто подшучивает и получает в ответ колкие комментарии от блогера.

Так, недавно Ксения посмеялась над пластикой Виктории и сравнила ее со свинкой Пеппой.