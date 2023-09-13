Грудь висит, а талии нет: Собчак опозорила Бородину, показав ее фото с модного показа
Собчак высмеяла Бородину, показав ее с обвисшей грудью и животом в нулевые.
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Телеведущая Ксения Собчак все никак не может отпустить конфликт со своей коллегой Ксенией Бородиной. После публичных разборок, начавшихся из-за стиля, артистки перестали выяснять отношения. Однако журналистка решила вновь спровоцировать оппонентку, опубликовав снимок из нулевых.
В личном Телеграм-канале супруга режиссера Константина Богомолова показала фото с модного показа, на котором Бородина впервые была в качестве модели. По подиуму звезда «Дома-2» шла в платье с глубоким вырезом, в котором были оголены многие участки тела. Например, грудь Ксении и живот.
«Ох, были же времена тяжелого люкса…» - подписала кадр Собчак.
В комментариях пользователи сразу же стали подшучивать над Бородиной, которая сейчас пользуется услугами стилиста и старается выглядеть идеально. Кроме подбора люксовой одежды, она также следит за своей фигурой. Однако в прошлом, судя по снимку, у нее были лишние килограммы, и из-за этого немного висела грудь.
Отметим, что телеведущие довольно часто развязывают конфликты. Ходили разговоры, что даже во времена «Дома-2» им было крайне непросто работать друг с другом. Но больше чем с Бородиной Собчак ругается в Сети только с Викторией Боней. Над ней журналистка довольно часто подшучивает и получает в ответ колкие комментарии от блогера.
Так, недавно Ксения посмеялась над пластикой Виктории и сравнила ее со свинкой Пеппой.