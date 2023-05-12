Сделала короткую стрижку: актриса Ольга Будина вернулась в Россию с другой внешностью

48-летняя актриса Ольга Будина вернулась в Россию после нескольких лет жизни в Испании. Она появилась на творческом вечере режиссера Александра Митты, снявшего сериал «Граница. Таежный роман». Присутствующие заметили сильные изменения во внешности артистки.

У Будиной был рыжий цвет волос. Она сделала короткую стрижку и стала носить очки. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Напомним, в 2017 году Будина уехала в Испанию, но спустя время вернулась. Артистку не устроил западный уклад жизни.

Перед этим она объявила об уходе из профессии. На вечере Митты Будина была ведущей. Она поделилась подробностями работы с режиссером и призналась ему в любви.

Ранее Будина рассказывала о тяжелом разводе.