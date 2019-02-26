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«Я жила с ребенком, а он — с работой»: 44-летняя Ольга Будина рассказала о тяжелом разводе и отношениях с экс-мужем

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Ольга Будина рассказала о своей жизни

Фото: Global Look Press
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Актриса появилась в эфире шоу «Судьба человека».

О некогда очень популярной и любимой миллионами актрисе Ольге Будиной сегодня практически не слышно. Оказалось, что звезда сама выбрала такой образ жизни и отказывается от рабочих предложений, предпочитая сосредоточиться на 15-летнем сыне Науме. Тем более что мальчик растет без отца — когда ему было всего 9 месяцев, Ольга приняла решение уйти от мужа Александра Наумова, и с тех пор экс-супруги не виделись.

«До меня он достаточно долго жил один, и видимо, сформировалась привычка. Мы жили как-то параллельно: я с ребенком, а он — с работой. Своего дома у нас тоже не было. Мы жили в пансионате. В то время, когда родился сын, у мужа как раз начались серьезные проблемы на работе. Это был крах во всех смыслах. Это был крах всего моего песочного замка. Очень тяжело вспоминать», — призналась Будина в эфире шоу «Судьба человека».

По ее словам, Ольга осталась одна с ребенком на руках, без денег и без работы. Бывший супруг забрал последнее. «За все эти годы он ни разу не позвонил. Никакой поддержки не было. Но это уже не моя история», — рассказала актриса. Наперекор судьбе Будина смогла вернуться в профессию. На первый же сценарий, который ей прислали, она согласилась. Это был сериал «Личная жизнь доктора Селивановой». Заключив также несколько выгодных рекламных контрактов, Ольга смогла купить свою первую квартиру. Впрочем, не так давно Будина приняла решение вновь уйти из кино. «Я жадная до жизни и не хочу лишать себя права жить со вкусом», — заявила она.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Nadezhda Markalova, Vladimir Myshkin, Natalya Loginova, Ali Magomedov / Global Look Press

Видео: Instagram

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