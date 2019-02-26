«Я жила с ребенком, а он — с работой»: 44-летняя Ольга Будина рассказала о тяжелом разводе и отношениях с экс-мужем

О некогда очень популярной и любимой миллионами актрисе Ольге Будиной сегодня практически не слышно. Оказалось, что звезда сама выбрала такой образ жизни и отказывается от рабочих предложений, предпочитая сосредоточиться на 15-летнем сыне Науме. Тем более что мальчик растет без отца — когда ему было всего 9 месяцев, Ольга приняла решение уйти от мужа Александра Наумова, и с тех пор экс-супруги не виделись.

«До меня он достаточно долго жил один, и видимо, сформировалась привычка. Мы жили как-то параллельно: я с ребенком, а он — с работой. Своего дома у нас тоже не было. Мы жили в пансионате. В то время, когда родился сын, у мужа как раз начались серьезные проблемы на работе. Это был крах во всех смыслах. Это был крах всего моего песочного замка. Очень тяжело вспоминать», — призналась Будина в эфире шоу «Судьба человека».