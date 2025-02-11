Отмывают от плесени стены и забор: замок Аллы Пугачевой в Грязи начали готовить к продаже

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) начали готовить к продаже. Специалисты отмывают стены дома и забор от мха.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты сняли, как специалисты очищают замок от мха, который покрыл дом знаменитостей стоимостью миллиард рублей. У одного из них спросили, убрали ли мох, который был на заборе.

«Мха не было, тут немножечко его», - ответил рабочий.

На приведенных кадрах видно, что сланцевые камни, привезенные из Германии, стали зелеными со временем. На крыше местами отвалились кирпичи, на воротах видна ржавчина.

Архитектор Вера Голицына считает, что мох только повышает замку цену, а появления растений ждали более 10 лет.

Ранее риелтор оценил стоимость ремонта замка после новостей о его разрушении. Специалист считает, что недвижимость лучше продать – реставрация может обойтись в десятки и сотни миллионов.