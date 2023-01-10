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14:59, 10 января 2023
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«На коляске»: 69-летнюю Елену Проклову прооперировали после сложной травмы

69-летней Елене Прокловой сделали операцию и поставили пластину в ногу.

«На коляске»: 69-летнюю Елену Проклову прооперировали после сложной травмы

Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News

Актрису Елену Проклову прооперировали после сложной травмы. 69-летняя знаменитость была госпитализирована со сломанной ногой.

Инцидент произошел, когда Проклова приехала в Крым, чтобы заменить актрису. На первой репетиции у нее «подвернулась нога».

Рентген, сделанный на следующий день, подтвердил сложный перелом. Прокловой наложили гипс.

«Потом я в пяти городах на коляске играла спектакли», - рассказала актриса.

Затем ее положили в Боткинскую больницу, где Проклова находится до сих пор.

«Сделали операцию, было хирургическое вмешательство, поставили пластину», - рассказала она.

По прогнозам и обещаниям врачей, Проклова «скоро будет в строю».

Ранее сообщалось о проблемах балерины Анастасии Волочковой со связками на ноге. Из-за дикой боли она ждет не дождется возвращения из-за границы в Москву.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
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