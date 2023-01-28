Сделал звездой, а стал бездомным инвалидом: умирающий продюсер обиделся на Алену Свиридову

Экс-барабанщик группы «Любэ» Юрий Рипях рассказал об обиде на певицу Алену Свиридову. По словам бывшего продюсера, он сделала из молодой девушки звезду, а по прошествии времени артистка назвала его алкоголиком.

Он рассказал, как Свиридова приезжала в Москву и останавливалась в съемной квартире женатого Рипяха. Музыкант договаривался со спонсорами, искал аранжировщиков для своей протеже.

Однажды Рипях обратился к певице Алле Пугачевой, и та пригласила Свиридову для участия в «Рождественских встречах». Программа стала для нее трамплином к славе. Сейчас бывший продюсер Свиридовой живет в приюте, у него рак гортани.

«Я привез ее в Москву, сделал звездой. Хотелось бы ответить ей, рассказать, как все было на самом деле», - признался он и заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи. Рипях добавил, что из-за болезни ему «недолго осталось».

Ранее Свиридова показала 19-летнего сына, рожденного от манекенщика.