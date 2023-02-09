«Не верю, что это все происходит»: уехавший из России внук Пугачевой впервые заговорил о жизни в США

Никита Пресняков еще осенью 2022 года покинул Россию. Свой отъезд артист никак не прокомментировал и перебрался в США, где сейчас активно пытается строить карьеру. Все это время внук Аллы Пугачевой старался практически ничего не говорить ни о своей эмиграции, ни о новой жизни. Но недавно все-таки прервал молчание и удивил поклонников неожиданным и эмоциональным заявлением.

За границей Пресняков на сцену выходить перестал, но от музыки в принципе не отказался. Он стал заниматься производством клипов, и недавно ему поступил крупный заказ. Он взялся за сотрудничество с легендой кантри Долли Партон. Сын Орбакайте был настолько взволновал этой работой, что делился своей радостью в социальных сетях. А после завершения похвастался, что о нем написали местные журналисты.

«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Я не верю, что это все происходит со мной», - сообщил Никита в личном блоге.

Так что Пресняков полностью доволен своей жизнью в США, и его карьера действительно постепенно начинает развиваться. К тому же музыкант за границей не только работает, но и отдыхает. Недавно он вместе с супругой и друзьями организовал пикник на закате на краю обрыва. И судя по фотографиям с вечеринки, там было много алкогольных напитков.