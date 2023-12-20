«Сделал я это блестяще»: ведущий «Необъяснимо, но факт» Дружко раскрыл происхождение мемов о нем
Ведущий «Необъяснимо, но факт» Дружко создавал мемы о себе, подстраивая текст.
© Кадр из шоу «Культурный шок» на Rutube
Ведущий шоу «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко рассказал, как возникали мемы о нем, которых было огромное количество в свое время. Оказалось, что он сам подстраивал текст так, чтобы моменты из передачи уходили в народ.
По словам Дружко, изначально не планировалось, что фразы из программы будут становиться мемами. Над созданием проекта работала огромная команда, и были сценаристы, которые писали текст. А уже во время съемок сам Сергей привносил какие-то фишки. Например, говорил с непроницаемым лицом.
«Какие-то вещи просто я не поправлял, я их оставлял. Но я же их как артист должен на себя надеть, оживить это. Оно получалось и потом просто вошло в народ, потому что сделал я это блестяще», - рассказал Сергей в интервью проекту «Культурный шок».
Напомним, что, став популярным, Дружко ушел с телевидения и стал блогером. Он начал выпускать Druzhko Show, в котором пародировал сам себя из «Необъяснимо, но факт».
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