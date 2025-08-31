Егор Крид страстно поцеловал в губы танцовщицу во время шоу в «Лужниках»

Егор Крид страстно поцеловал в губы танцовщицу на своем шоу в «Лужниках». Подробности приводит Яна Чурикова у себя в Telegram-канале.

Накануне артист дал сольный концерт на большом стадионе в Москве, где собралось более 86 тысяч зрителей. Поддержать певца приехали такие звезды, как Филипп Киркоров, Тимати, Баста, Джиган и другие.

Но на этом сюрпризы не закончились, так как Крид удивил поклонников неожиданным поступком.

Рэпер страстно поцеловал в губы танцовщицу. Этот момент показали на большом экране, но потом изображение пропало, оставляя интригу, что случилось дальше.

Яна Чурикова поделилась эмоциями от шоу Крида. Она отметила, что у артиста есть традиция выбирать кого-то из юных зрительниц, чтобы для нее спеть хит «Папина дочка». В этот момент расплакался даже сам артист.

«Вот для меня Егор – об этом. Этот уникальный дар быть с детьми на одной волне нельзя подделать, потому что детские эмоции – самые настоящие. Так мало кто из артистов умеет. И поэтому Крид был одним из лучших наставников в "Голос. Дети"», — пояснила Чурикова.

