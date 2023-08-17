Сделал предложение в музее: 22-летний сын Малинина женится на студентке МГИМО

22-летний сын певца Александра Малинина Фрол сделал предложение студентке МГИМО Софье Городницкой в итальянском музее. До нее юноша несколько лет встречался с балериной Анастасией Ужанской и предъявил новую девушку недавно.

О событии в жизни Фрола Малинина сообщил сайт StarHit.

Пара в настоящее время путешествует по Европе. 16 августа Фрол и Софья были в итальянском музее. У одной из картин юноша и сделал предложение возлюбленной. Городницкая опубликовала в личном блоге фотографию кольца и подписала: «16.08.23 для нас теперь особенный день… У картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» родилась новая история — наша, только для нас двоих».

Фрол не оставил публикацию без внимания и под фото признался девушке в любви. «Моя муза, все только начинается!» — обратился он к избраннице.

Выбор Фрола поддержали родители. Сейчас Александр Малинин и его жена Эмма будут готовиться к двум свадьбам. Дочь Устинья выйдет замуж за обеспеченного иностранца по имени Зак.

Софья Городницкая – тоже завидная невеста. Ее мама – руководитель нескольких бизнес-проектов. Девушка окончила лицей МГИМО и теперь учится в вузе.

Ранее стало известно, что дочь Малинина Устинья и ее жених Зак отправились в Гонконг – к родителям молодого человека. Девушка даже задумалась об организации свадьбы в Китае.