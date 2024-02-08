Сделал короткий пост в соцсетях: Авербух поздравил Костомарова с 47-летием

Фигурист, постановщик ледовых шоу Илья Авербух обратился к спортсмену Роману Костомарову в день его рождения с коротким посланием в соцсетях и опубликовал совместное фото. Он назвал коллегу «очень близким и родным человеком».

Фигурист написал: «Рома, с Днем Рождения! Ты очень близкий и родной для меня человек. Мы навсегда вместе. Бесконечно уважаю, люблю и ценю тебя!»

В поздравлении Авербух не стал что-либо желать спортсмену, перенесшему несколько ампутаций из-за болезни.

«Верю в твою силу и в то, что тебе подвластно все! Ты – великий чемпион, великий человек во всем! Всегда с тобой! Твой друг», - заключил Авербух.

Ранее сообщалось, что жена Костомарова Оксана Домнина трогательно обратилась к супругу в день рождения. Она призналась, что счастлива быть с супругом и даже в неудобные моменты чувствовать его дыхание, «слышать запах», ощущать харизму и любить его.

Отметим, 2023 год оказался непростым для обоих фигуристов. Роман попал в больницу в начале января и выписался оттуда лишь в июле. За все время он перенес несколько операций, спортсмену ампутировали ноги по колено, а также кисти рук. Домнина все время была с ним. После возвращения из больницы Костомаров стал осваивать некогда привычные вещи заново: пробовал плавать, водить машину, ходить по лестнице, тренироваться, писать с помощью протеза. Неоднократно он принимал участие в ледовых шоу Авербуха, в частности, выходил к зрителям в постановке «Письма любви», а недавно смог встать на коньки.