«Счастлива быть рядом с тобой»: Оксана Домнина обратилась к Роману Костомарову в день рождения

Фигуристка Оксана Домнина трогательно обратилась к мужу Роману Костомарову в день рождения. Она призналась, что восхищается им и с каждым днем любит все сильнее.

2023 год выдался для супругов крайне непростым. В январе титулованный спортсмен серьезно заболел и был госпитализирован в больницу. За считанные дни его состояние стало критическим, из-за чего ему пришлось ампутировать стопы и кисти. Врачи не делали никаких прогнозов на его выздоровление, многие и вовсе говорили, что пора сдаться. Но Роман смог перебороть недуг и вернуться к обычной жизни.

Все то время, что он находился в клинике, рядом с ним была жена. Она не отходила от него и верила в положительный исход событий. Теперь их пара для многих является примером, ведь именно поддержка Оксаны во многом помогла Костомарову не опустить руки.

8 февраля фигурист отмечает день рождения. Ему исполнилось 47 лет. И если год назад он встречал этот праздник в реанимации, то сейчас он в кругу близких и родных. Домнина в честь торжества обратилась к мужу с трогательным посланием, в котором отметила, что у него началась новая жизнь. И она не может даже представить, что он в ней ощущает.

«Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты в жизни чувствовать твое дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить, любить тебя, любить наших детей, любить жизнь», - написала Оксана в социальной сети.

Ранее Роман Костомаров с младшим братом спародировали синхронисток и нырнули в бассейн.