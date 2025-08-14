«Сделал хитрый ход»: Галкин* переоформил коллекцию антиквариата за 2,8 млрд на брата

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) переоформил коллекцию антиквариата на брата Дмитрия и спрятал ее на складе. До этого артист безуспешно пытался вывезти ценности из России.

О судьбе антиквариата рассказал бизнесмен Андрей Матус, он занимался переправкой коллекции за границу. Подробности узнал Kp.ru.

«Коллекция осталась в России. Помощники Галкина* спрятали ее на каком-то складе… Насколько мне известно, Максим* сделал хитрый ход - переоформил весь антиквариат на своего брата. Собственником всех этих ценностей теперь является Дмитрий Галкин», - сообщил Матус.

Бизнесмен считает, что юморист сможет без труда продать вещи российским коллекционерам. Однако он не исключает новую попытку вывезти ценности за границу.

«Но после такого скандала это вряд ли удастся», - поделился Матус.

Он опроверг слова адвоката Александра Добровинского о том, будто партия оценивалась в 100 тыс. евро, то есть примерно в 9 млн 300 тыс. Предприниматель рассказал: для перевозки требовалось 750 тыс. долларов (60 млн), а «Минкульт признал коллекцию подлинной».

По подсчетам Матуса, коллекция стоит порядка 30 млн евро (2,9 млрд рублей). Специалист поделился, что больше всего среди антиквариата его удивила компотница.

«В наборе четыре стакана для компота и ваза для фруктов. И стоит этот набор 28 млн рублей! Меня это поразило настолько, что я тут же позвонил жене и сказал: "Представляешь, Галкин* пьет компот из посуды, которая стоит дороже, чем твоя машина!"» - поделился бизнесмен.

*признан иноагентом на территории РФ